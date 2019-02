Colazione letteraria a Ostia

COLAZIONE LETTERARIA CON SCRITTRICI ROMANE

ELENA MANDOLINI E ALESSANDRA LEONARDI INAUGURANO “FANTASTIKANDO!”



Domenica 24 febbraio, ore 11.00

Bar “Gli Sprizzati”

via Carlo Marenco di Moriondo 19/21

Ostia - Roma



Saranno due scrittrici romane a inaugurare la rassegna “Fantastikando!”, promossa dall’associazione culturale Japanimando a Ostia Lido, per valorizzare la letteratura fantastica italiana. Domenica 24 febbraio, alle ore 11.00, Elena Mandolini e Alessandra Leonardi incontreranno i lettori, presentando i loro romanzi, presso il bar Gli Sprizzati a Ostia.



Elena Mandolini presenterà “Il signore dei racconti” (Dario Abate Editore), romanzo urban fantasy ambientato a Roma, con protagonista Giulio, un ragazzo vittima di bullismo, che si imbatte nel Signore dei Racconti, un essere misterioso che conosce l’esistenza di tutti gli umani e gli offre l’opportunità di migliorare la sua vita. Il destino, in fondo, non è mai scritto e il futuro può essere cambiato. Ma a quale prezzo? Cosa è disposto a sacrificare Giulio per realizzare i suoi sogni?



Alessandra Leonardi presenterà “Oracoli” (NPS Edizioni), antologia di racconti che affondano nella cultura dell’Antichità, dedicati a quattro popoli che hanno segnato la storia del Mediterraneo, accomunati da un’ossessione: il vaticinio. Quattro racconti di mistero e magia, che illustrano come i Fenici, gli Ellenici, gli Etruschi e i Romani si rapportavano con la divinazione: sussurri nell’acqua e nella pietra, voli di uccelli e viscere degli animali, sacrifici e visioni, oracoli vergati su fogli di papiro e libri con una risposta per ogni domanda.

Un’occasione per conoscere due autrici del nostro territorio, in un contesto informale e stimolante.



Appuntamento per domenica 24 febbraio, alle ore 11.00, al bar “Gli Sprizzati”, in via Carlo Marenco di Moriondo 19/21, a Ostia (Roma).



Per rimanere aggiornati, è in rete anche la pagina FB dell’evento: https://www.facebook.com/events/2266762166936778/