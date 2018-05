Cola al Teatro Tor Bella Monaca

Andrea Puglisi sarà il protagonista al Teatro Tor Bella Monaca il 19 e 20 maggio del monologo Cola, regia di Marco Silani, scritto da Stella Saccà. L'idea del monologo “Cola” nasce circa due anni fa quando, Andrea Puglisi, ritornato dalla sua città natale Catania, ha assistito all'ennesima rappresentazione della celebre opera siciliana Cola - liberamente tratto da 'U sapiti com'è di Francesca Sabàto Agnetta. La storia narra delle vicissitudini di un ragazzo con un ritardo mentale nella Sicilia povera, popolata da gente di campagna. Semplice e superstiziosa.

“Il testo però – scrive Andrea Puglisi - non sviscera alcuni argomenti ritenuti dei tabù: il rapporto morboso del giovane Cola con la madre (a tratti quasi incestuoso, anche se solo metaforicamente), l'amore in tutte le sue sfaccettature, il sesso e la morte. Tutto veniva accennato e lasciato, come dire, sospeso in un limbo. Sono partito da li. Da ciò che non viene detto. Dal “limbo” dove il giovane è rimasto dopo la morte. Ho sentito la necessità di dare voce a Cola e ho immaginato (insieme alla drammaturga che ad arte ha riordinato le mie idee) le svariate situazioni e storie che potevano essere raccontate dal protagonista della mia storia”.

Una storia semplice che nasce dalla necessità di un racconto che vuole essere generoso. Divertente e drammatico allo stesso tempo.

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.