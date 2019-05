Cofanetto per la mamma, laboratorio creativo per bambini

Appuntamento con il riciclo creativo per i bimbi!

Con bottiglie di plastica, colori acrilici, palline di legno, lana e tanta fantasia i piccoli partecipanti realizzeranno un porta-oggetti a forma di bambolina da regalare alla mamma per la sua festa... oppure (se troppo bello per potersene separare) da tenere sul proprio comodino per custodire piccoli segreti, gioielli e caramelle!

Costo 10€, prenotazioni obbligatorie entro Giovedì 9 Maggio scrivendo a: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com