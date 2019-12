Coez a Rock in Roma 2020: unica data nella prossima estate romana

Coez si prepara al suo ritorno a Roma. Dopo le 11 date di "E' sempre bello tour", il progetto live prodotto da Vivo Concerti, che ha portato l’inconfondibile crossover del cantautore sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, anticipato da tre incredibili anteprime al Palazzo dello Sport di Roma, la prossima tappa nella Capitale è a luglio 2020.

Coez Rock in Roma 2020

Coez infatti sarà tra i protagonisti di Rock in Roma il prossimo 11 luglio. Unica data. Una nuova, grande avventura live per Coez, che arriva dopo un tour invernale che ha fatto tappa nei più importanti palazzetti italiani, partendo dal palco-culto dell’Arena di Verona e toccando Torino, Ancona e Milano con un incredibile sold out al Mediolanum Forum, Livorno, Firenze, Bologna, nuovamente Milano per una seconda data, e poi ancora Catania, Napoli e Bari.

Lo show di Coez è un vero e proprio viaggio attraverso la sua storia musicale che prosegue il suc-cesso dell’album È SEMPRE BELLO, quinto disco solista uscito il 29 marzo per Carosello Records è certificato Disco di Platino, con il singolo omonimo che ha dominato le classifiche e collezionato 4 platini. Con più di 65 milioni di streams, E’ sempre bello di Coez non ha avuto nessun rivale: è la canzone più ascoltata dell’anno su Spotify.

Coez a Roma: i biglietti

Le prevendite per la data al Rock in Roma saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 6 dicembre su Ticketone e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10 di mercoledì 11 dicembre.