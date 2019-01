Coez in concerto a Roma. Ad annunciarlo, tramite la propria pagina Facebook e il canale Instagram, è stato Coez stesso: "Roma, è sempre bello" ha scritto l'artista utilizzando per dare la notizia ai fan le parole del suo ultimo singolo, "E' sempre bello".

"Quello che una volta era un punto di arrivo oggi è solo un nuovo inizio. Avevo detto che sarei stato lontano per un po’ ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare" - il messaggio social di Coez.

Coez in concerto a Roma

Dopo aver registrato ben 180 mila presenze con il “Faccio un casino Tour” e aver infranto il record per un artista italiano al Rock In Roma con circa 33 mila biglietti venduti, Coez torna sul palco il 28 maggio al Palazzo dello Sport con il live “Roma, è sempre bello”.

È sempre bello è il titolo del nuovo singolo di Coez che, a una settimana dalla release (Carosello Records), continua a dominare le classifiche: debutta al 1° posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti della settimana, contando quasi 6 milioni di streaming e mantenendo la vetta nella playlist Italia in Alta Rotazione di Spotify, il 1° posto su Apple Music e il 1° posto su YouTube Music.

Prodotto da Vivo Concerti, il live “Roma, è sempre bello” segna il ritorno del cantautore al Palazzo dello Sport di Roma, dove era già stato nell’inverno del 2018 registrando in pochissimo tempo il tutto esaurito per le due date consecutive.

Dieci anni di carriera per Coez

Numeri incredibili per Coez che nel 2019 celebra 10 anni di carriera solista e torna a un anno e mezzo dal successo dell’ultimo album “Faccio un casino”, certificato doppio platino, e dal fenomeno de “La musica non c’è”, il brano con cui ha frantumato tutti i record e collezionato 7 dischi di platino e oltre 75 milioni e mezzo di visualizzazioni con il videoclip.

Coez entra a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana con un singolo e album che ad oggi, sono ancora nella classifica di vendita FIMI/GfK. Il disco contiene anche la title track Faccio un casino e Le Luci della città (certificati triplo platino), E yo mamma e Ciao (certificati platino).

"E' sempre bello" di Coez

Il nuovo singolo È sempre bello è stato presentato in anteprima la sera del 10 gennaio a Milano e Roma con una proiezione del videoclip sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo e sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), alla presenza di centinaia di persone. È uno slogan emotivo, romantico e altrettanto disilluso.

Scritto da Coez e prodotto da Niccolò Contessa, il beat della traccia conquista già dal primo ascolto: ci si sente compresi, al sicuro, come se d’improvviso ci si concedesse il lusso di accettare le proprie debolezze. È sempre bello accogliere un pensiero diverso dal nostro, la novità che ci fa paura, una sorpresa che non sappiamo come prendere, imparare a guardare con occhi diversi. C’è l’hip-hop, un ritornello sfacciatamente pop, l’inconfondibile voce di Coez, autoriale e profondamente sentimentale, e una base scarna, intima, proprio “come quando piove e io mi scordo l’ombrello”. Realizzato dagli YouNuts, il videoclip di È sempre bello è stato girato in Inghilterra a Brighton ed è un racconto per immagini della canzone. Tutto si svolge alla luce dei colori tenui del freddo del nord, ed è quasi un piccolo cortometraggio musicale dall’atmosfera sospesa tra romanticismo e disincanto, che fa da visual-track a frasi diventate in pochi giorni nuovi mantra in pieno stile Coez.

Biglietti per il concerto di Coez a Roma

Le prevendite per il live “Roma, è sempre bello” in programma il 28 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, saranno disponibili dalle ore 11.00 di martedì 22 gennaio sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di venerdì 25 gennaio.