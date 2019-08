Ferragosto, cocomerata dell’integrazione a Piazza Vittorio

Di fronte a tanti segnali di incertezza e di paura, la Comunità di Sant’Egidio promuove per giovedì 15 agosto una grande “Cocomerata dell’integrazione” che attraverserà, con molti appuntamenti, l’Italia, all’insegna di un futuro migliore per il nostro paese, che si può costruire sin da ora.



A partire da Roma, a Piazza Vittorio, anziani e immigrati “nuovi italiani” usciranno dalle loro case per fare festa insieme e dimostrare che non solo è possibile vivere insieme, ma che è una grande chance per una società che sembra bloccata e non in grado di reagire ad un generale pessimismo. Una solidarietà che verrà condivisa anche dai senza fissa dimora, amici della Comunità.



La "cocomerata dell'integrazione" sarà anche un segnale importante contro la violenza e il razzismo che colpisce i più deboli e che diventa ogni giorno più preoccupante.



Roma: Porticato di piazza Vittorio, vicino a Oviesse, ore 17.00