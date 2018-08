Clown destini al Teatro Trastevere

Alla ben nota rassegna di teatro comico, ROMA COMIC OFF, la compagnia teatrale Post-it 33 promuove lo spettacolo inedito I CLOWN DESTINI. Un progetto volto a trattare tematiche sociali molto delicate, come quella dell'immigrazione, in chiave comica e contemporanea. La tecnica scenica è quella del Clown teatrale, che unendo comicità di situazione e linguaggio del corpo, accessibile a tutti, si fa specchio della società moderna. La storia è quella di due Clown-destini alla continua ricerca del posto perfetto in cui vivere, in conflitto con gli altri Clown, definiti i "padroni del luogo", che faranno di tutto pur di mantenere puro il loro territorio. Oggetti piccolissimi, costumi bizzarri e una scenografia inusuale, verranno estrapolati dal loro contesto, facendola da padrone in un Clown-varietà, da non perdere!



Regia di Post-it 33

con Francesco Ragosta, Nicolas Varisco, Giorgia Lunghi, Marco Allegretti, Salvatore Riggi e Mariano Viggiano.