Closing party al Mons: gli Statale 66 chiudono la stagione musicale

Atmosferica Dischi & Eventi & MONS 'n'MUSIC presentano: statale 66 Live@MONS.

Closing Party - Festa di chiusura della Stagione Musicale del Mons

Quando? Giovedì 6 Giugno alle 22.

Closing Party al Mons

Si chiude la stagione musicale del Mons con il Concerto della Rock’n’Roll band più popolare della capitale. Gli statale 66, direttamente dal programma Stracult Rai2 , tornano a calcare il palco del Mons.

Statale 66 - BIO

Le esibizioni degli statale 66 ricordano quelle dei gruppi italiani ed inglesi che si esibivano negli ultimi anni 60 e nei primi 70, ovviamente in chiave moderna, sia come ricerca melodica e armonica che come aspetto estetico-visivo, riproponendo anche alcuni classici della musica beat e rock’n’roll rivisitati con una forte influenza dei maggiori compositori italiani come Nino Rota ed Ennio Morricone. Gli Statale 66 vantano collaborazioni di grande spessore artistico come quella con Claudio Gregori (di Lillo e Greg - Lillo e Greg - The Ufficial Pagin).

Li trovate in tv ogni Venerdì sera su Rai2 (alle ore 23:45), come Band Resident del programma Stracult (Stracult Rai2).

Dalla collaborazione con Stracult e con l’etichetta Beat Records, legata alle colonne sonore del cinema anni 70, nasce il terzo prodotto discografico degli Statale 66: il disco “STRACULT” dove la band propone un brano originale “Doggie Surf” in stile surf pulp e la registrazione studio di tutti i brani delle colonne sonore eseguiti dal vivo durante il programma dell’edizione 2014.

Il nuovo singolo “Come il sole in California”, di cui è stato prodotto un video a cura del regista Luca Rea, introduce il prossimo disco itinerante “ROCK TRIP VOL.1” che sarà distribuito dalla Goodfellas a settembre 2017 per l’etichetta G&M Recorfonic.

Sul Palco del Mons:

Alessandro Meozzi : chitarra elettrica e cori.

Giulia Meozzi : batteria e cori.

Mary Di Tommaso : chitarra acustica e cori.

Fabio J. Giannelli : basso.

Inizio Concerto: ore 22.00.

Ingresso Gratuito.

MONS: Via della Fossa 16 - Roma (Piazza Navona).

Prenotazione (Cene e Tavoli) Consigliata: 06 6893426 - 3397373855.