A Luglio Suona bene arrivano i Clean Bandit, gruppo inglese che nel 2014 raggiunge il successo grazie a 'Rather Be', in collaborazione con Jess Glynne, brano che ha ricevuto grandi consensi, specie nel Regno Unito e ha raggiunto la cima della classifica dei singoli.

Nel frattempo, la band si fa conoscere con la stessa canzone anche nel resto d'Europa, vincendo il prestigioso Grammy Award nel 2015.

Dopo l'uscita dell'album 'New Eyes', disco d'oro in Gran Bretagna, consolidano la loro fama internazionale grazie al singolo 'Extraordinary' e soprattutto a 'Real Love', per il quale collaborano nuovamente con la cantante Jess Glynne.

Nel 2016, dopo l'abbandono di uno dei quattro componenti, la band incide 'Rockabye', in collaborazione con il rapper Sean Paul, con il quale raggiungono uno strepitoso successo posizionandosi primi nella classifica inglese per nove settimane consecutive. In italia conquistano quattro dischi di platino. In apertura il cantautore britannico, JP Cooper, arrivato al successo grazie a “Perfect Stranger” di Jonas Blue (singolo certificato Platino nel Regno Unito), ha impressionato positivamente critica e pubblico con “September Song”. La sua “Birthday” è uno delle track portanti del film “Cinquanta Sfumature di Nero”.