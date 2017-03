A mezz'ora e trentagiorni dalla fine di Claudio Giovanardi

DOMENICA 19 MARZO 2017 | ORE 15.00 AUDITORIUMARTE-STUDIO 3 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA LA MANIFESTAZIONE LIBRI COME OSPITERÀ LA PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO ROMANZO DI CLAUDIO GIOVANARDI "A MEZZ'ORA E TRENTA GIORNI DALLA FINE" Fondazione Musica per Roma e giunto alla sua VIII edizione, nei locali dell'Auditorium Parco della Musica di Roma (Viale Pietro de Coubertin, 30). Quest'anno ospiterà - DOMENICA 19 MARZO [ORE 15:00] AUDITORIUMARTE | STUDIO 3 - la presentazione dell'ultimo romanzo di Claudio Giovanardi "A mezz'ora e trenta giorni dalla fine", La Lepre Edizioni [Collana Visioni 2016 | www.lalepreedizioni.com]. INTERVENGONO: CLAUDIO GIOVANARDI E GIUSEPPE MANFRIDI E se sapessimo quanto tempo esattamente ci resta da vivere? Un pensionato, vedovo, con le sue piccole e immutabili abitudini, è protagonista di un fatto straordinario: si accorge di dormire ogni giorno un minuto in più, e quindi di vivere ogni giorno un minuto in meno. Con un conto alla rovescia giorno per giorno, minuto per minuto, vengono raccontati gli ultimi trenta giorni della sua vita, vissuti tra angosce, allucinazioni, imprevisti e colpi di scena. Lo accudisce una donna che forse è stata un suo amore segreto. Gli fanno compagnia i ricordi della moglie morta, ma dalle carte di lei emergono gli indizi di un possibile amante. Il protagonista assume un farmaco che potrebbe forse salvargli la vita in extremis. Come si concluderà la vicenda? Lo scopriremo solo l'ultimo giorno, all'ultimo minuto (forse). Claudio Giovanardi è nato e vive a Roma. Insegna Storia della lingua italiana e Linguistica italiana all'Università Roma Tre. Oltre a numerosi volumi scientifici e divulgativi, ha pubblicato il romanzo Mamma ricordi (Manni 2013, finalista al premio Pisa) e la raccolta di racconti Tutto così regolare, tutto così prevedibile (Manni 2015).