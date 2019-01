Claudio e Diana: Ultimi Romantici al Castello di Santa Severa

Domenica 3 febbraio alle ore 15.30 performance musicale e reading Ultimi Romantici una tappa del Tour Sanremese che porterà il duo Claudio e Diana a Casa Sanremo. Un Reading Musicale, ovvero una chiacchierata con pillole musicale dei più bei classici napoletani di sempre, totalmente sui generis, fatto di parole, musica e video, per ripercorrere la biografia dei 30 anni di carriera di Claudio e Diana curata dal giornalista Luigi Coppola con prefazione di Tony Esposito.

Ultimi Romantici al Castello di Santa Severa

L’evento è ospitato dal Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella, MiBAC e Coopculture.

Una carriera costruita passo dopo passo con la pazienza, la costanza e la passione dei due musicisti salernitani che hanno cominciato negli anni ’80 con le tournée di Pupo in giro per l’Italia, portando il meglio della musica italiana all’estero per anni, e ritrovandosi oggi, più forti che mai, ambasciatori della cultura classica napoletana con la loro Posteggia Napoletana. Una parabola evolutiva di forte valore, soprattutto in giorni come questi, che nel tempo li ha circondati di persone straordinarie con cui hanno collaborato. Ultimi Romantici è un’appassionata rilettura della loro vita come testimonianza di passione, sacrificio e soprattutto, traduzione della parola gavetta.

La storia di Claudio e Diana

Nati come “Note Mediterranee” negli anni ’80, si sono presto accostati a studi e ricerche del repertorio napoletano tanto da arrendersi alla bellezza dei classici napoletani. Napoli come sinonimo di bellezza, di cultura, di arte, di mediterraneo (ritorno alle origini, senza immaginarlo) è questo che portano in giro per l’Italia e fuori di essa per dare ancora voce a versi classici così moderni da sentirseli propri, ogni volta, come se fosse la prima. La Bella Napoli è diventata per Diana e Claudio un’ossessione, un mantra da divulgare nella forma artistica a loro nota, la musica; lo fanno con il loro Cd “Napoli Era Ora di Claudio e Diana & Compagnia Bella” ricco di collaborazioni con alcuni tra i più importanti musicisti campani, con il loro spettacolo omonimo, nei teatri, scuole, piazze, sempre, semplicemente, con voce, chitarra e mandolino. Ciò che ne viene fuori è musica nuda, cruda, vera, profonda, intensa, diretta dritta al cuore.

Il libro contiene il Cd "Napoli Era Ora di Claudio e Diana & Compagnia Bella", rivisitazione dei più bei classici napoletani con alcuni tra i più importanti artisti campani (Tony Esposito, Joe Amoruso e Aldo Vigorito), più l’ inedito "Era Ajere".