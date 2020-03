Claudio Cirillo live al Crash Roma

L'appuntamento con Claudio Cirillo al Crash Roma è mercoledì 4 marzo. L’apertura è dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live. Free entry, prenotazione consigliata per la cena telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it.



Cantautore, chitarrista e producer. Claudio esordisce da ragazzo come Chitarrista Acustico Fingerstyle. Portando le sue composizioni nei Teatri e locali della Capitale. Negli ultimi anni si avvicina al mondo della scrittura e della composizione. Ne nasce uno stile unico, dove il Pop il Jazz e il Soul si uniscono in un cantautorato leggero ma particolare.



Diplomato in Chitarra Acustica Fingerstyle, presso “Scuola Acustica” Diplomato al Saint Luis College of Musica, in Chitarra Jazz. Frequenta Il Conservatorio di Santa Cecilia in triennio di Chitarra Jazz. Diplomato in Canto all’accademia Studio5 di Roma. Consegue il Certificato Ufficiale Avid Pro Tools 101 e Avid Sonnox SO110 presso Absonant



Inizia a Suonare a Porto Rotondo nella "Buona Sera Signorina Band" gruppo di musica swing italiana. Dopo alcuni anni di piano bar crea il suo spettacolo da One Man Band girando nei locali e teatri Italiani. Ha viaggiato come Busker nelle strade della Germania, Olanda, Svezia, Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca, Spagna e Portogallo.



Pubblica i primi due singoli Supersocial e Giovanna nell'anno 2018-2019. A maggio 2020 uscirà il suo primo Ep "IL PUZZLE".



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini.



Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo.



Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il sito web www.crashroma.it o esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).



Crash Roma è in via San Marino 47/b (piazza Istria). Aperto tutti i giorni dalle 18:00 all' 01:00. Aperitivo, cena, dopocena e musica Live. Tel: 347.9449129.