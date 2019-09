Claude Bolling: dal Classico al Jazz passando per il Barocco

Lucrezia Cortilli, flauto

Riccardo Colucci, batteria

Stefano Corato, contrabbasso

Stefano Caponi, pianoforte



Il programma che apre la X Stagione Concertistica della Camera Musicale Romana vede protagonista un autore contemporaneo molto conosciuto nel mondo della musica classica e jazz. Claude Bolling, autore di tantissime composizioni per svariate formazioni tra cui la colonna sonora del famoso film “borsalino” .

Compositore e pianista vive a Parigi, la sua musica è stata eseguita in tutto il mondo conseguendo premi internazionali di altissimo livello.

La particolarità delle sue composizioni sta nel riuscire a coniugare la bellezza della musica classica contemporanea con lo swing tipico della musica jazz. I suoi studi classici e il suo amore per il jazz lo portano a scrivere pagine di musica al limite del dissacrante sfiorando la magia del contrappunto di Bach con il travolgente ritmo del blues.



In programma:

Claude Bolling autore unico

dalla prima suite per flauto pianoforte contrabbasso e batteria:

"Baroque and Blue" - "Sentimentale" - "javanaise" - "irlandaise",

dalla raccolta di brani per trio pianoforte contrabbasso e batteria

"Jazz à la francaise"

dalla seconda suite per flauto, pianoforte, contrabbasso e batteria:

"Espiegle" - "Amoureuse" - "Entr'amis" - "intime" - "Vagabonde".