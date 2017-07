Quando la classica diventa pop al Museo Pietro Canonica

Domenica 30 luglio concerto gratuito alle ore 17.00 al Museo Pietro Canonica. Organizzato in collaborazione con Roma Tre Orchestra l’evento musicale arricchirà il pomeriggio del museo di Villa Borghese con la rassegna Quando la classica diventa pop. In programma una selezione di raffinati brani dalle origini e dagli stili differenti eseguiti dal flauto di Sarah Rulli e dalla fisarmonica di Giancarlo Palena.



MUSEO PIETRO CANONICA “Quando la classica diventa pop”

In collaborazione con Roma Tre Orchestra

Programma musicale: B. Bartok: Danze popolari rumene, P. Iturrialde: Suite Hellenica, V. Semionov: Bulgarian Suite, R. Galliano: Tango pour Claude, A. Piazzolla: Oblivion, Escualo, Ave Maria, G. Hermosa: Brehme, E. Morricone: Playing love, Hermosa: Anantango, H. Arlen: Over the rainbow, A. Piazzolla: Libertango. Con: Sarah Rulli (flauto) e Giancarlo Palena (fisarmonica)