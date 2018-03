Clara Lofaro, la nuova star del Canada al Riverside

Direttamente dal Canada arriva al Riverside, mercoledì 14 Marzo l’artista internazionale Clara Lofaro. Considerata la nuova star negli Stati Uniti, Clara Lofaro ha all’attivo ben sei Toronto Music Award e centinaia di canzoni per la televisione e per film.

Clara sta ridefinendo ciò che significa essere una cantante pop. La sua carriera è cominciata come cantante solista nella sua chiesa e nel teatro della sua comunità, ed è proseguita fino a raggiungere l’interesse dei media e delle case discografiche. Con l’uscita dell’Ep Push ha intrapreso nuove strade e raggiunto nuovi traguardi

Cresciuta a Toronto, si è trasferita a Boston per studiare alla Berklee College of Music dove ha terminato gli studi in meno di tre anni.

Il nuovo trasferimento in una città energica e viva come New York ha giovato al suo talento e alla sua creatività. Si è esibita al fianco di Stevie Nicks, Edwin McCain, Kimberly Locke andJeffrey Gaines e ha cantato per la Disney Super Bowl“When You Wish Upon a Star”.

Ha ottenuto ottime recensioni da parte di importanti testate come il Time Out New York -The Insider- Toronto Metro News, che l’hanno paragonata a Laura Nyro,Carole King and Annie Lennox. Ha inoltre dimostrato più volte con successo di saper scrivere canzoni per sia per se stessa che per gli altri. Infatti grandi show come The Voice, The Tonight Show, Young & the Restless, American Idol e molti altri hanno utilizzato le sue canzoni come colonna sonora. Anche Vanity Fair ha scelto il suo singolo “Just Smile” per una campagna pubblicitaria.

Il suo Ep Push composto da sei canzoni ha ottenuto un grande successo ed è entrato nella classifica della Bilboard hit B2LU. Ora è in Italia per la sua seconda volta, lo scorso anno ha collezionato sold out in tutti i locali dove si è esibita ed il suo seguito nel nostro paese è sempre più crescente.