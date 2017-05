'Clamori al vento' di RezzaMastrella | Presentazione al Nuovo Cinema Palazzo

Tornano Antonio Rezza e Flavia Mastrella al Nuovo Cinema Palazzo per la presentazione del nuovo libro prodotto da Rezzamastrella: "Clamori al vento. L'arte, la vita, i miracoli", continuando così il percorso della manifestazione itinerante e multiartistica Le Arti si Sfogliano. La presentazione del libro sarà anticipata dalla proiezione del docu-film inedito "Troppolitani Fuori Dove?" di Rezza e Mastrella e si concluderà con la performance musicale del sassofonista Marcello Allulli e del batterista Ermanno Baron, seguita da una degustazione di vini durante la quale sarà possibile incontrare gli artisti. La serata è coordinata da Federica Altieri. ///// IL LIBRO ///// Edito da il Saggiatore, "Clamori al vento", oltre che un prodigioso testo-performance dove anche la scrittura viene travolta dall'assalto ai limiti dell'umano di Mastrella e Rezza, è la loro dichiarazione poetica, il loro monumentale zibaldone, strumento indispensabile per addentrarsi nell'opera degli artisti che più hanno segnato, e che più segneranno, la nostra contemporaneità. ///// GLI AUTORI ///// Dal 1987 Flavia Mastrella e Antonio Rezza condividono il loro percorso artistico. Praticando diverse forme d'arte, hanno fatto del performativo una poetica totemica. Essi erompono come malanni nella vita dello spettatore. Hanno un'ambizione che non è tale perché la soddisfano: perdita del significato residuo e parola alle cifre della carneficina. Irrompono nel teatro devastando il teatro. Generano, in continuazione, fatti nuovi, cortocircuiti, oscurità da eccesso e da difetto. Travolgono e stravolgono. Per loro l'arte deve sconfinare. ///// PROGRAMMA ///// ore 21.00 Proiezione del docu-film "Troppolitani, fuori dove?" di Rezzamastrella ore 21.30 Presentazione del libro "Clamori al vento" ore 22.00 Performance musicale con Marcello Allulli e Ermanno Baron a seguire, degustazione vini con gli artisti. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// L'impulso che muove l'azione di chi agisce e attraversa il Nuovo Cinema Palazzo è la costruzione di un'alternativa che minacci la complessità ad accedere alla cultura e al sapere in forma libera ed indipendente. Non si vendono biglietti e non esistono prevendite, quello che si propone è una sottoscrizione consigliata: una quota di complicità, solitamente di 5 euro, che in forma di autofinanziamento tiene in vita il laboratorio politico e culturale di questo spazio e contribuisce al lavoro degli artisti e degli ospiti.