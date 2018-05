Civita di Bagnoregio: visita alla città che muore

Situato in una vallata di calanchi e adagiato in un equilibrio precario sopra un atollo di terra, Civita di Bagnoregio è un piccolo borgo destinato a sparire nei prossimi anni e per questo motivo conosciuto anche come "la città che muore".

Storia, leggende e panorami mozzafiato sono solo alcuni dei motivi per perdersi tra i vicoli e le rovine di questo posto da favola. Attraversa un ponte sospeso nel vuoto e vai alla scoperta di uno dei borghi più belli del Mondo.

Programma e Informazioni di viaggio

Ore 9,45: Ritrovo a piazzale del Verano di fronte la Chiesa di San Lorenzo fuori le Mura, presente ampio parcheggio gratuito.

Ore 10,00: Partenza Pullman, è prevista una sosta lungo il viaggio.

Ore 12,00: Arrivo a Civita di Bagnoregio, visita guidata inclusa nel Prezzo.

Ore 17,30: Ritrovo al Pullman e partenza per Roma

Ore 18,45: Arrivo a Piazzale del Verano.



COME PRENOTARSI?

Per prenotarsi è possibile acquistare il biglietto su www.tubevieioguido.it a 20€ (Prezzo Promozionale)

COSA INCLUDE IL BIGLIETTO?

Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno a bordo del pullman di Tu bevi & io guido e la visita guidata della durata di circa due ore. NON INCLUSO: ingresso all'antica Città di Civita 5€.