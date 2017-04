Civico 15 al Teatro Trastevere

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta TORNA A GRANDE RICHIESTA "CIVICO 15" di Olimpio Pingitore Dal 28 al 30 aprile 2017 Con: Silvia Cox, Albamarina Dei, Fabrizio Nicoletti, Olimpio Pingitore, Francesca Targa, Gianlorenzo Tennenini. Regia: Olimpio Pingitore "...ai miei tempi tra vicini ci si presentava, oggi, non si sa più cosa voglia dire buongiorno..." Una palestra anonima in una anonima città. Una riunione di condominio. Un ascensore da approvare. Sei personaggi insoliti amanti dell'umanità ma intolleranti verso il vicino della porta accanto. Questo lo scenario con cui si apre la divertente commedia "Civico 15" che la Compagnia TramAttori riporta in scena al Teatro Trastevere di Roma dal 28 al 30 aprile con la regia di Olimpio Pingitore: "Un occasione per rivivere, divertendosi, le dinamiche che tutti noi affrontiamo nelle tanto odiate riunioni condominiali; microcosmi di intrighi, conflitti e pettegolezzi che fotografano vizi e virtù di una piccola comunità. La vita condominiale, si sa, è tutt'altro che semplice, una vera e propria selva intricata di problemi e piccole angherie in cui i condomini litigano, straparlano e quasi mai si ascoltano" Fin dagli inizi è importante quindi decidere che tipo di relazione volete mantenere con i vostri vicini, se di amicizia o di distaccata cortesia. In ogni caso cercate di applicare il principio di non fare agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. A chi non è capitato di "affrontare", armandosi di santa pazienza e di una buona dose di coraggio, un'assemblea condominiale? "Chi, non si è trovato faccia a faccia con il proprio vicino/nemico o con la vicina/amica e, durante la seduta, riderci, litigarci, soffrirci per poi alla fine sparlare degli assenti? Ebbene, a chiunque non abbia mai avuto la fortuna/sfortuna di parteciparvi, con questa pièce gli verrà restituito uno spaccato di vita reale, per chi invece, ha ripetutamente partecipato a delle assemblee si interrogherà: ma io sono così?" Evitate di avere dei vicini se volete vivere in pace con loro! "CIVICO 15" di Olimpio Pingitore Dal 28 al 30 aprile 2017 Teatro Trastevere, via Jacopa de Settesoli 3, 00153 Roma martedì-sabato h 21.00, domenica h 17.30 contatti: tel: 06.5814004 Ufficio Stampa TEATRO TRASTEVERE: Vania Lai prom.trastevere@gmail.com 3388940447