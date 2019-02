La città della pizza 2019, i migliori pizzaioli d'Italia in arrivo al Ragusa Off di Roma

Torna a Roma 'La città della pizza', il più grande evento dedicato a uno dei piatti più amati della tradizione italiana. Quando? Il 12,13 e 14 aprile. Dove? Allo spazio Ragusa Off (piazza Ragusa).

La città della pizza al Ragusa Off

Seimila metri quadrati saranno interamente dedicati al mondo della pizza in una nuova location unica, totalmente al coperto, nel cuore di Roma. Tre giorni in tutto, per dare carta bianca alle più antiche tradizioni culinarie del nostro Paese, in un viaggio di gusto da Nord a Sud passando per il Centro.

La Città della Pizza, è un luogo unico dove si possono degustare le migliori pizze d’Italia di più di 60 maestri pizzaioli, ma dove soprattutto ci si confronta e si parla di tecniche, di lievitazione, di eccellenza agroalimentare. Cene, laboratori, food show, competizioni e dibattiti che coinvolgeranno opinion leder, più di 60 grandi maestri pizzaioli, chef e appassionati.

L'ingresso è per tutti gratuito. Gli appassionati della pizza potranno "entrare" nelle case dei Maestri Pizzaioli e assaggiare le pizze più buone d'Italia scegliendo tra oltre 120 ricette dalle più tradizionali alle più creative. Per le pizze, i fritti e le bevande si potranno acquistare i gettoni (1 gettone corrisponderà a 1 euro). Per saltare la fila, c'è la possibilità di acquistare in anticipo 20 gettoni a 20 euro.

Piazza Ragusa

Via Tuscolana 179 - 00182 Roma

Metro Re di Roma

Venerdì 12 Aprile H. 18.00 -> 24.00

Sabato 13 Aprile H. 11.00 -> 24.00

Domenica 14 Aprile H 11.00 -> 23.00