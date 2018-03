Circus al Teatro Trastevere

In Circus non c’è nulla di vero. Tutto è "parossisticamente" esasperato. Il luogo stesso nel quale si muovono i personaggi è metafora di una realtà distorta dove gli equilibri sono precari e il rischio di morire è sempre presente. Mentre nella pista si allestisce lo spettacolo, nel retro avviene uno contro feroce tra generazioni. Da una parte i vecchi, detentori del potere, avidi e cinici, e dall’altra i giovani nipoti ingenui, crudeli e goffi.

Esasperare nel grottesco i caratteri dei personaggi creati da Enrico Di Fabio appare secondo la regia magistrale ed originale di

Pierfrancesco Ambrogio la chiave giusta per poter veicolare il messaggio che il testo enuncia. L’impossibilità di poter vedere realizzate le proprie aspirazioni in una Società squilibrata che annaspa alla ricerca di senso.





Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

lun-sab: 21:00 / dom: 17:30



Ufficio Stampa Vania Lai

vanialai1975@gmail.com

3388940447

contatti:

065814004

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

#ilpostodelleidee