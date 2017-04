Circus Gran Gala: la solidarietà al Teatro Sistina

ALTRASCENA presenta CIRCUS GRAN GALA "Il più grande evento della Onlus Soccorso Clown per festeggiare i suoi venti anni con artisti di fama nazionale e internazionale sul palco del Sistina" Teatro Sistina Venerdì 28 Aprile - Ore 21.00 Nel 1997 nasceva la Onlus Soccorso Clown (SC). Venti anni di magia e sorrisi donati a bambini e anziani ricoverati negli ospedali. Per festeggiare i primi venti anni di attività, venerdì 28 Aprile 2017 al Teatro Sistina di Roma si svolgerà un grandissimo evento che vede coinvolti molti artisti di fama nazionale ed internazionale nella serata evento "Circus Gran Gala". A fare da padroni di casa saranno Andrea Delogu e Roberto Ciufoli. Con loro sul palco un ensamble di artisti che offriranno i loro numeri e tutto il ricavato dell'evento andrà in beneficenza per l'attività di Soccorso Clown negli ospedali pediatrici di Roma. Soccorso Clown Onlus è l'organismo ideatore e pioniere di una nuova figura professionale: i Clown Ospedalieri o, come si definiscono loro stessi, i Soccorso Clown, professionisti dell'arte, del teatro e del circo a sostegno e supporto dei piccoli malati. I protagonisti della serata, oltre a numerosi artisti della clownerie, giocoleria e discipline circensi, saranno Vladimir Olshansky, fondatore e direttore artistico di Soccorso Clown e artista del Cirque du Soleil; Sergio Bustric, clown e fantasista sostenitore storico di SC; Disguido, coppia di attori ed illusionisti vincitori del Campionato Europeo di Magia FISM 2017 categoria Comedy Magic; Paolo Scannavino, l'Uomo Palloncino, detentore del Guinness Wordl Record per questo numero e membro di SC; Chiara Casarico, Tiziana Scrocca e Lorenzo D'Amelio, Light Man, uno dei due unici esecutori di questo numero in Italia. Lo show parte già dal foyer dove i clowndottori accoglieranno il pubblico dalle 20.30, durante la serata sarà presente tutto il cast di Soccorso Clown Roma e Firenze. E a testimoniare il lavoro svolto in ospedale dagli artisti di SC ci saranno alcuni medici, direttori sanitari delle unità pediatriche, dove la Onlus interviene. Un giorno senza sorriso è un giorno perso, è con questo pensiero di Chaplin che la Onlus lavora ininterrottamente da venti anni per portare magia e sorrisi ai piccoli ricoverati. Attori versatili e pluri-specializzati, provenienti, per formazione, dai più diversi ambiti dello spettacolo, studiano appositamente l'acquisizione delle tecniche che poi usano per sdrammatizzare i piccoli e i grandi drammi della vita dei piccoli pazienti, affiancando lo staff ospedaliero con notevole efficacia, passione e professionalità. CIRCUS GRAN GALA Festa per il ventennale di Soccorso Clown Onlus 28 aprile 2017 Presentano Andrea Delogu e Roberto Ciufoli Con Vladimir Olshansky, Sergio Bustrick, Disguido, Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Paolo Scannavino, Lorenzo D'amelio e tanti altri artisti Teatro Sistina Via Sistina 129 - Roma 28 aprile 2017 ore 21.00 Ingresso: POLTRONISSIMA Intero 30€/ Ridotto 25€ POLTRONA & I GALLERIA Intero 25€/ Ridotto 20€ II GALLERIA Intero 20€/Ridotto 15€ III GALLERIA Intero 15€ Info e prenotazioni. Botteghino del Teatro Sistina via Sistina 129 - tel 06 4200711 - 392.8567896 (mar/sab dalle 10 alle 19; dom 11/19; lunedì chiuso)