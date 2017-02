Circuiterie e NCP: STEP # 4 Seijiro Murayama, Vonneumann, Circuiterie

Circuiterie e Nuovo Cinema Palazzo presentano: • Seijiro Murayama "solo" • vonneumann • Quartetto elettro-acustico Circuiterie (Ascanio Borga, Adriano Lanzi, Furia Elettrica, Cris X) ------------------------------------------------ Inizio concerti: ore 21.30 Sottoscrizione consigliata: 5 euro Opzione "Resta a cena con noi": 5 euro DJ-set e selezioni musicali di dj Marvin ------------------------------------------------- Per il quarto appuntamento della stagione vi proponiamo una serata con tre set, singolare per la sua eterogeneità. Inizia un inedito quartetto elettroacustico con elementi del collettivo Circuiterie, con una strumentazione "gemella" Due sintetizzatori/elettroniche, Cristiano Luciani (CrisX) e Furia Elettrica, e due chitarre elettriche, Adriano Lanzi e Ascanio Borga, alle prese con una partitura grafica di Lanzi, "Clinamen". Continuerà la serata la band impro-rock strumentale vonneumann . Improvvisazione radicale, ironia estrema (spesso al limite della pura disinformazione), elettronica testarda e massicce dosi di sound processing, sia in tempo reale che in post produzione. A chiudere sarà il percussionista di Nagasaki Seijiro Murayama. Il suo lavoro si concentra in particolare sulla commistione tra la musica e le altre arti: la danza (Catherine Diverrès), video (Olivier Gallon), dipinti (Francesco Bidault), foto (Purpose.fr), la letteratura, la filosofia (Jean-Luc Nancy, Ray brassier), performance (Diego Charny) etc. Ciò non impedisce di avere molti progetti puramente sonori (con Jean-Luc Guionnet, Pascale Criton, Eric La Casa, Axel Dörner, Toshiya Tsunoda).Per lui l'improvvisazione è la maggiore preoccupazione artistica, anche davanti a platee che non hanno confidenza con questa pratica. Per approfondire: www.circuiterie.com Si ringrazia per il supporto il Nuovo Cinema Palazzo e Hotel Antico Acquedotto (Roma)