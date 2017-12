CirCuba: la magia del circo incontra musica e ritmi latini

Approda per la prima volta in Italia il fantastico spettacolo "CirCuba", che mescola danza folklore e arti circensi su ritmi e melodie rumba, merengue, cha cha cha e salsa. Questa è la prima volta che mettiamo a disposizione un circo cubano come un invito alla gioia, un rimedio contro l'oscurità.

Musica e ritmi caraibici

Il paese occupa un ruolo di spicco nel campo della musica, è qui infatti che nascono alcuni dei generi più belli della musica come il son (padre di tutti i ritmi di Cuba), il mambo e soprattutto la salsa, vero e proprio ritmo nazionale, che viene ballato in maniera stupenda praticamente ad ogni ora del giorno.

I cubani sono infatti dei veri e propri maestri nel ballo e vederli ballare (o ballare insieme a loro) è un vero e proprio spettacolo, soprattutto in occasione del Carnevale, che si svolge verso fine estate e che viene vissuto con grande enfasi dal popolo cubano.

Per questa suggestiva creazione, sono state selezionate una cinquantina di artisti dalla più famosa scuola di circo a L’Avana. Tutti condivideranno il palcoscenico sotto chapiteaux e ci invitano a celebrare con gioia e buon umore, l’ingresso in questa isola ricca di allegria, bella gente e bellezza naturale conosciuta al mondo per il suo splendido mare per i suoi palazzi colorati ma anche per la sua musica.

Ed è proprio attraverso la musica, la danza, il canto e il circo che questo show prende forma con 12 suggestivi quadri. Troviamo, nel circo cubano, la tecnica acrobatica Sovietica, resa al tempo stessa diversa grazie all’influenza della cultura afro-cubana, spagnola e latina che lo rende speciale è naturale con la sua musica e la danza.

Le origini del CirCuba

Come detto Il circo cubano ha le sue origini nella ex circo sovietico. Dopo la rivoluzione nell’epoca di riavvicinamento tra Cuba e l’Unione Sovietica, il Circo di Mosca, riconosciuto in tutto il mondo, ha fatto il suo debutto nel repertorio acrobatico cubano. Oggi, il circo si è emancipato artisticamente a forgiare un’identità strutturale basata più sulle sue caratteristiche attuali con la sua musica, balli tradizionali. Se la maestria acrobatica ha chiaramente ispirato al circo russo, la sua forma contemporanea è più focalizzato sulla cultura afro-cubana. V’è anche l’influenza della Cina. Questa diversità che si trova nella società cubana ha scaturito in questo circo un gusto particolare, al punto che ora alcuni numeri sono senza precedenti nel repertorio acrobatico internazionale.

Questa fusione ha permesso ad alcune performances di essere uniche e inedite nel repertorio delle attrazioni acrobatiche internazionali facendoli diventare di stampo cubano e facendole conoscere al resto del mondo.

Una vera e propria colonna sonora di ritmi tipici suonata a e cantata dal vivo dove il pubblico rimarrà sorpreso di non vedere i soliti clown o un semplice un giocoliere o i trapezisti più straordinari ma un vero e proprio show intenso carico di fascino, calore, ritmo e bravura artistica . Sarà un vero e proprio tempio dove lo spettacolo nella sua interezza conquisterà lo spettatore.