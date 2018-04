L'elettronica garage inglese al Circolo degli Illuminati con Joy Orbison

Sabato 28 aprile arriva al Circolo degli Illuminati Joy Orbison, considerato un maestro della garage house inglese, genere su cui il deejay ha aggiunto elementi della jungle, della techno e dubstep, per una sintesi molto particolare che lo ha reso particolarmente apprezzato nel circuito UK.

Nel 2009 con l’uscita del suo primo singolo “Hyph Mngo” su Hot Flush Recordings, Joy Orbison ha creato un terremoto negli ambienti underground inglesi. La traccia viene indicata come dell’anno secondo l’influente media specializzato Resident Advisor. A seguire il deejay inglese è stato recensito da testate come Dazed & Confuse, Guardian o WIRE.

Una quanto mai proficua collaborazione con Boddika, personaggio che ha rinnovato con forza la scena UK Bass con diversi progetti, ha rafforzato ulteriormente l’ibridazione nella musica di Joy Orbison, rafforzando il senso di contrasto tra stati euforici e melanconici.

Dopo essersi esibito per due edizioni al celebre festival Club to Club di Torino, il deejay londinese torna in Italia all’interno della rassegna “Breakthrough 1989” di Minù al Circolo degli Illuminati.

Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

Prevendite:

www.circolodegliilluminati.it/tickets

INFORMAZIONI:

+393928396026

http://www.circolodegliilluminati.it/

https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/

info@circolodegliilluminati.it