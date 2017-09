CircoCentrica 2017 - Festival di circo contemporaneo

Dal 7 al 10 settembre la dodicesima edizione di CircoCentrica al Csa La Torre per quattro ricchissime giornate di circo, giocoleria, festa, musica e socialità. In programa 10 spettacoli di circo contemporaneo, dj set, la tradizionale parata artistica e cittadina, laboratori dedicati ai bambini e molto altro!



PROGRAMMA:

Giovedì 7 Settembre

- h 19:30 Mr. Pope "Quisquigliaggini"

- h 22:00 Beppe CompagniautonomaTenenti "Crazy Zoo"

a seguire Reggae Dance Hall a cura di Orange Beat Sound System, Mario Dread, Lolloman & Radio Torre Sound System



Venerdì 8 Settembre

- h 19:30 Piero Ricciardi "Why Not?"

-h 21:30 Duo D.A.M.N. "Intzerta"

- h 22:30 Cabarè - Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico

"C.A.B.A.R.É. Edizione Speciale CircoCentrica"

a seguire Latin / Cumbia Dj Set a cura di

Tommy TheRebel / Dj's Choice & Frente Tropical Romano



Sabato 9 Settembre

-h 17:00 Parata per le vie di Casal de’ Pazzi fino al carcere di Rebibbia

- h 20:00 Fabio Matisse Corallini "Mind the step"

- h 21:15 Duo D.A.M.N. "Intzerta"

- h 21:30 Cie Tau "Tombé… dans les bois"

- h 22:30 Circo El Grito "Bagatelle et Frascherie"

- h 23:30 Le Lapille "L’ora del thè"

a seguire Techno-Deep House dj set:

Impy ( U-kabarett) & produkkt (No Sense Of Place Records)



Domenica 10

- h 11:00 Laboratori di Piccolo Circo

- h 17:00 Olimpiadi di Giocoleria

- h 19:00 Circo Improvviso "Pindarico"



Ingresso: 5 € - Sabato, dalle ore 19h : 6€

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni



Campeggio:

Abbonamento 4 giorni (tutti gli spettacoli + campeggio): 30€

http://convention.csalatorre.net/info/entrata/



Per tutta la durata del Festival si svolgeranno workshop di arti circensi gratuiti per tutti i livelli e saranno aperti tutto il giorno due spazi per l’allenamento libero al chiuso oltre agli spazi del parco e saranno in funzione la trattoriola del Centro Sociale a pranzo e a cena e la birreria.



