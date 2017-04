Il Circo Massimo: sport e archeologia nell'antica Roma

Quante volte sarete passati in macchina per il trafficato piazzale di Porta Capena e vi sarete chiesti a quando risale la Torretta all'interno del Circo Massimo?Oppure partecipando a qualche evento nell'enorme prato del Circo vi è venuta voglia di saperne di più sulla sua antica funzione?Allora non perdete l'occasione di visitare la nuova area archeologica del Circo Massimo che vi permetterà di scoprire il più grande edificio di spettacolo dell'antichità e uno dei più capienti mai costruiti (volete sapere quanti spettatori poteva ospitare?). Per la prima volta potremo accedere ai resti dell'emiciclo del Circo, alle gallerie che conducevano fino alle gradinate della cavea da cui si assisteva alle avvincenti corse dei carri. Scopriremo come funzionavano le corse e il gran successo che squadre e aurighi riscuotevano! Il nuovo percorso di visita ci condurrà ai resti di una strada basolata e alle stanze identificate come alcune delle numerosissime botteghe in cui si affollavano gli spettatori durante le pause dei giochi. Completeremo la visita entrando nella Torre della Moletta e affacciandoci dal primo piano, ripercorrendo la storia e le molteplici funzioni che la torre medievale ebbe nei secoli e fino ai nostri giorni. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 10.45 in Piazza di Porta Capena all'ingresso dell'area archeologica. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci)+ biglietto di ingresso al sito €4/€3 residenti; 5€/4€ non residenti. Durata: 2h circa. Minimo partecipanti 6 persone, massimo 15. Prenotazioni entro le h. 15.00 di venerdì 7 aprile; dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!