Circo El Grito, Le Lapille, C.ie Tau a CircoCentrica 2017

Terza ricchissima serata con l'atteso ritorno a CircoCentrica 2017 del Circo El Grito, alle 22.30 sul palco principale, con 'Bagatelle et Fracherie', poetico omaggio alle origini dell’arte di strada e a quella comunità nomade di funamboli, prestigiatori e ballerini che vagabondando di corte in piazza, hanno dato dignità e spessore al mestiere del circense.



Al rientro dalla tradizionale Parata artistica e cittadina, che dalle 17 percorrerà le strade di Casal de'Pazzi fino al carcere di Rebibbia, alle 19.30 apre la serata di spettacoli il poliedrico artista Fabio 'Matisse' Corallini'con 'Mind the step', bizzarro varietà che unisce clownerie, magia, danza, musica jazz e illusione.



Alle ore 21.15 torna in scena sul palco interno il duo D.A.M.N con 'Intzerta', show di giocoleria moderna con Kiko Porcella e Lorenzo Gessa. h



Alle ore 21.30 sul palco esterno il poetico e suggestivo spettacolo della Cie Tau' 'Tombé...dans les bois' in cui l'originale tecnica dell’antipodismo si sposa con la danza contemporanea e la manipolazione di marionetta, il tutto in una scenografia creata dalla proiezione di immagini diapositive e film super8.



A chiudere la serata di spettacoli arrivano poi alle 23.30 Le Lapille con 'L'ora del thé': infuocata commedia che vuole essere un inno alla complicità, alla catastrofe e all'amicizia femminile. In un'ambientazione anni'50 quattro bad girls ironiche e sensibili finiscono inevitabilmente per incendiare tutto ciò che toccano, aggiungendo disastri a disastri: ma se tutto può prendere fuoco, non resta che danzare sulle fiamme!



A seguire Techno Deep House dj set a cura di Impy (U-kabarett) &

produkkt (No Sense Of Place Records)



Ingresso: 6 € gratis fino a 14 anni

http://convention.csalatorre.net/