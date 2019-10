Cioccofest e Festa della Castagna

A Caprarola (Viterbo) sono in arrivo due weekend dedicati alla cioccolata e alla castagna con Cioccofest 2019. Sabato 5 e domenica 6 ottobre e, poi, sabato 12 e domenica 13 ottobre, in programma una grande manifestazione a Palazzo Farnese ad ingresso gratuito.

Cioccofest a Caprarola

Dalle 10,30 alle 19, l'apertura straordinaria delle cucine di Palazzo Farnese, darà modo di vivere due weekend all'insegna del gusto, con chef professionisti, show cooking, laboratori per bambini, area giochi, food, musica e tanto altro ancora. Non mancheranno ovviamente i numerosi stand di cioccolaterie per degustare e acquistare cioccolata di ogni tipo.

Qui il programma completo di Cioccofest 2019 a Caprarola

Cioccofest è l'occasione per visitare l'antico borgo di Caprarola ed il famoso Palazzo Farnese, uno dei monumenti rinascimentali più importanti d'Europa. Per l'occasione, il Centro Guide Turistiche di Viterbo (www.guideviterbo.com) organizza visite guidate a Palazzo Farnese.

informazioni visite guidate : cell 338 2042866 - Tel 0761 647941, info@guideviterbo.com