Cinzia Tedesco: "My Jazz Way" all'Auditorium

Mettete insieme un'eccezionale Big Band con 16 grandi musicisti capitanati da Pietro Iodice, uno dei più importanti batteristi della scena internazionale; Bruno Biriaco, direttore d’orchestra ed arrangiatore che con il Perigeo ha fatto la storia del jazz italiano; Cinzia Tedesco, vocalist raffinata e dal talento travolgente.

Un repertorio che spazia dalle song del celeberrimo Premio Nobel Bob Dylan, al pop raffinato di James Taylor, sino ad arrivare a citazioni di Verdi’s Mood, disco di successo della Tedesco; unite originalità, groove accattivante ed un’emozionante spinta melodica. Tutto questo è il Cinzia Tedesco in My Jazz Way, con la Pietro Iodice 5.0 Big Band diretta da Bruno Biriaco, progetto che debutta all’Auditorium Parco della Musica.

Cinzia Tedesco percorre da alcuni anni una sua personale "strada del jazz" e nel suo cammino ritrova la Pietro Iodice 5.0 Big Band, un ensamble che lei stessa considera come la più bella veste da dare alla sua voce. Con l’arrangiatore Bruno Biriaco decide quindi di proporre un viaggio nel sogno americano con un repertorio che ha nei grandi valori umani il suo cuore pulsante e che unisce le generazioni. Una serata di grandi melodie interpretate dalla voce di Cinzia che diventa strumento all’interno di una eccezionale big band: un concerto imperdibile!