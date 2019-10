A CineTeatro L'Aura "Voce 'e notte"

Al CineTeatro L’Aura dal 17 al 20 ottobre, VOCE ‘E NOTTE, una rivisitazione in chiave postmoderna della sceneggiata napoletana. Il regista e autore, Vincenzo Longobardi, si è occupato di uno studio filologico di questo genere classico napoletano e lo porta in scena con la compagnia Il Soqquadro. In scena i personaggi canonici: isso (lui), issa (lei), e ‘o malamente (il cattivo), contornati dalla canzone classica napoletana. Questa rivisitazione dà ad un genere classico del passato una veste nuova e originale. La ricchezza di ruoli e personaggi della rappresentazione garantisce una perfetta unione tra comicità e dramma.

Le risate sono assicurate, in questa sceneggiata sui generis ricca di colpi di scena! Lasciatevi trasportare sulle coste della bella Napoli… vi aspettiamo.

Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/voce-e-notte/

VOCE ‘E NOTTE

Da Giovedì 17 ottobre a Domenica 20 ottobre

Costo del biglietto sarà 13 € (ridotto 10 €), più 2 € di tessera associativa obbligatoria

CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 3464703609 oppure 0683777148

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org