Roma amor mio al CineTeatro L'Aura

Il CineTeatro L’Aura ospita a distanza di più di due anni il coinvolgente ROMA AMOR MIO. Lo spettacolo parla di Roma, Roma che letta al contrario è Amor, Roma che tante suggestioni offre a chi passeggia per le vie del centro, a chi ascolta le storie e le tradizioni, a chi sogna con le sue canzoni. In scena Maurizio Canforini e Alessia Tona che delizieranno il pubblico accompagnati dalla musica dal vivo di Davide Tamburrino. Una veste rinnovata, per lo spettacolo che ha avuto grande successo e che vi farà viaggiare nella storia di Roma, dando risalto ai personaggi che la caratterizzano e alle più belle canzoni della sua tradizione. Per gli amanti della Capitale, della musica e del teatro, ma non solo, un appuntamento da non perdere. Vi aspettiamo per vivere e cantare ROMA AMOR MIO



Avviso ai soci

25-27 gennaio 2019

dal venerdì al sabato ore 21:00- domenica ore 18:00

ROMA AMOR MIO

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietti intero 15 € / ridotto 10 € + tessera associativa annuale (2 €)