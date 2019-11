"Quando hai il piano...accertati che sia quello giusto", al Cineteatro L'Aura

Dal 5 all’8 dicembre al CineTeatro L’Aura non potete perdere l’esilarante commedia QUANDO HAI IL PIANO… ACCERTATI CHE SIA QUELLO GIUSTO



Amore e divertimento prendono l’ascensore insieme, ma continueranno verso lo stesso piano?



I protagonisti di questa divertente commedia, un uomo e una donna, si ritrovano per caso nella stessa stanza d’albergo, dove si sono recati per esigenze diverse e per incontrare persone diverse. Nessuno dei due però sa di avere davanti la persona sbagliata. In questa stanza inizia la loro conversazione “equivoca”. Si incontrano/scontrano in un divertente susseguirsi di parole e azioni tra la serietà e la comicità, ma non sembrano comprendersi. Riusciranno a trovare il modo di combaciare? O è un incastro impossibile?



Venite a scoprirlo.



QUANDO HAI IL PIANO… ACCERTATI CHE SIA QUELLO GIUSTO è veramente una commedia esilarante scaturita dalla penna di Luca Giacomozzi per comicissima regia di Enrico Maria Falconi , portata in scena dalla maestria di Stefano Scaramuzzino e Martina Valentini Marinaz.



Uno spettacolo che parla di amore, soffermando l’attenzione sulla voglia di essere in due. Una commedia adatto un po’ a tutte le età. Il divertimento è assicurato!

Per info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/quando-hai-il-piano-accertati-che-sia-quello-giusto/



Avviso ai soci

QUANDO HAI IL PIANO… ACCERTATI CHE SIA QUELLO GIUSTO.

Dal 5 all’8 dicembre 2019

Dal giovedì al sabato ore 21, domenica ore 18

Il costo del biglietto sarà 13 € biglietto intero / 10 € biglietto ridotto, più 2 € di tessera associativa obbligatoria.



CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 3464703609 oppure 0683777148



Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org