Non è di quà ma è di là al CineTeatro L'Aura

Sabato 27 e domenica 28 ottobre al CineTeatro L’Aura arriva la divertente commedia NON È DI QUÀ MA È DI LÀ, testo e regia di Matteo Mandaglio. Uno spettacolo coinvolgente e divertente. In un salotto della borghesia londinese sei personaggi si trovano a discutere su vari temi: i coniugi Smith e i loro ospiti Martin, la cameriera dei padroni di casa e il capitano dei pompieri. Quali saranno le differenze tra i vari personaggi? E saranno così differenti? Venite a scoprirlo e a divertirvi con noi! Per saperne di più: http://www.teatrolaura.org/portfolio/non-e-di-qua-ma-e-di-la/

27-28 ottobre 2018

NON È DI QUÀ MA È DI LÀ

Roma-zona Viale Marconi

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org