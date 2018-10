Cineteatro L’aura - Due non è pari

Dall’8 all’11 novembre al CineTeatro L’Aura attesissimo debutto nazionale per l’esilarante commedia interpretata dai due fratelli Claudio e Stefano Scaramuzzino. Due fratelli nella vita e sulla scena in “DUE NON È PARI”, una commedia di Elio Urbani, con la regia di Massimo Milazzo, incentrata su due fratelli che hanno tra di loro un rapporto conflittuale che li porta a scontrarsi su ogni cosa. La diversità tra i due personaggi si mostrerà come una ricchezza e anche le liti risulteranno dei confronti positivi.

La soluzione a questo conflitto, alla cui base c’è comunque un profondo affetto, non sarà così scontata: restare insieme perché solo l’unione fa la forza.



8-11 novembre 2018

dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 18:00



DUE NON È PARI



CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org