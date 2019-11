Al CineTeatro L'aura Apericena con delitto

Dopo il grande successo degli scorsi appuntamenti torna a grande richiesta APERICENA CON DELITTO il 13 dicembre 2019 ore 20:30

Sarete in grado di scoprire chi è l’assassino? Dopo aver gustato un ottimo e abbondante apericena, assisterete a “THE FACTOR” STONARE VI SARA’ FATALE. “The factor” il reality show canoro più elettrizzante e spietato del momento. In diretta web assisterete dal vivo alla puntata finale di un talent unico: quattro concorrenti finalisti si sfideranno all’ultima nota, dopo aver trascorso un mese intero con altri 20 cantanti ed i vari coaches, ed aver affrontato e superato tutte le prove loro sottoposte. Solo il più bravo e coraggioso vincerà la finale, ma attenzione stonare costerà molto caro…il nostro motto infatti è “Stonare vi sarà fatale”! Durante la serata potrà accadere di tutto, siete pronti a mettervi in gioco e a …divertirvi da morire???

Dalle ore 20:30 vi aspetta lo stuzzicante apericena che darà il via alla serata

Alle ore 21:15 avrà inizio lo spettacolo e le indagini. Vi aspettiamo per risolvere il caso e incastrare l’assassino.

Affrettatevi a prenotare il vostro biglietto, i posti sono in esaurimento!



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/apericena-con-delitto/

Apericena con delitto al CineTeatro L'Aura | 13 dicembre 2019

APERICENA CON DELITTO

Venerdì 13 dicembre 2019

Avviso ai soci

Costo del biglietto sarà 15 € più 2 € di tessera associativa obbligatoria.

CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

http://www.teatrolaura.org/