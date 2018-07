Improvvisamente Alice al Cine Teatro L'Aura

Giovedì 13 settembre evento da non perdere IMPROVVISAMENTE ALICE! si inizia alle ore 20:00 con uno stuzzicante aperitivo e alle ore 21:00 in scena lo spettacolo IMPROVVISAMENTE ALICE di e con Giulia Canali.

Camilla è una ragazza che, per scommessa, affronta un viaggio ma improvvisamente resta quasi imprigionata in un’ipotetica stazione. In questo luogo il senso di noia invaderà completamente la ragazza e accenderà in lei un qualcosa a metà tra sogno e ricordo. La situazione si trasforma ed il mondo di Alice nel paese delle meraviglie sembra materializzarsi improvvisamente. Camilla si ritrova a inseguire un coniglio bianco, a parlare del tempo con il cappellaio matto, a chiedere informazioni a un gatto e a scappare da una regina che taglia teste. In luoghi di passaggio o di lunghe attese, come la stazione, la noia è sempre dietro l’angolo, una sorta di bolla atemporale: ci sei solamente tu e hai tutto tempo di ritrovare te stesso ... il tempo per chiederti “chi sono?”, “dove sto andando?”, “cosa sto cercando?”. Uno spettacolo tra il surreale e il reale, accattivante e divertente.



Giovedì 13 settembre ore 20

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo con Vicolo di Pietra Papa, 64 )

Roma - Zona Marconi

Tel. 0683777148 oppure 3464703609

Mail nuovoteatrolaura@gmail.com