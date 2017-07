Torna a Ciampino il consueto appuntamento con il “CinEstate 2017”. Anche quest'anno, infatti, il teatro del parco comunale “A. Moro” ospiterà una ricca programmazione cinematografica a partire da mercoledì 26 luglio fino a domenica 27 agosto, promossa dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con l'associazione Epidauro Production, con la Pro Loco di Ciampino e grazie al contributo economico della Regione Lazio.

In totale 24 proiezioni cinematografiche e tre serate dal titolo “In volo verso il pianeta di Totò”, organizzate dall'Archivio P.P. Pasolini e dedicate a Benigni, Troisi e Totò.

“Dopo lo sport non va in vacanza, il parco diventa anche arena cinematografica". Ha dichiarato il Sindaco di Ciampino, Giovanni Terzulli, che ha inoltre aggiunto: “Un intero mese, dunque, dedicato alla visione dei grandi film d'autore: dal genere drammatico alla commedia, dal thriller al fantasy, insomma un'ampia gamma di visioni per tutte le età, che saranno interamente gratuite, che accontenteranno sicuramente tutte le fasce di pubblico, offrendo la possibilità a tutti i cittadini di vivere le serate estive all'aperto”.

L'appuntamento è tutte le sere alle ore 21 circa presso il teatro del parco “Aldo Moro” di Via Mura dei Francesi.

CinEstate 2017 a Ciampino la programmazione:

26/07/17 L’ora legale di Ficarra e Picone (comico, 2017)

27/07/17 Oceania - Walt Disney (cartoon, 2016)

28/07/17 Mine di F. Guaglione e F. Resinaro (thriller, 2017)

29/07/17 Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali di T. Burton (avventura, 2017)

30/07/17 Assassins Creed di J. Kurzell (azione, 2016)

31/07/17 Suicide Squad di D. Aier con W. Smith (azione fantasy, 2016)

01/08/17 Se Dio vuole di M. Giallini e A. Gassman (commedia, 2015)

02/08/17 La bella e la bestia - Walt Disney (musical, 2017)

03/08/17 Star Wars - Rogue one (fantascienza, 2016)

04/08/17 La ragazza del Treno di T. Taylor (drammatico, 2016)

05/08/17 Instruction not included di E. Derbez (versione originale, drammatico, 2015)

06/08/17 La la Land di D. Chazzelle (musical, 2017)

07/08/17 Inferno di R. Howard (thriller, 2016)

08/08/17 Animali fantastici e dove trovarli di D. Yates (fantasy, 2017)

09/08/17 Sully di C. Eastwood con T. Hanks (biografico, 2016)

10/08/17 Star trek di M. Abram (fantascienza, 2016)

11/08/17 La casa sul lago del tempo di A. Agresti (commedia, 2006)

12/08/17 Lucy di L. Besson con M. Freeman e S. Jhoanson (fantasy, 2015)

13/08/17 Non ci resta che piangere di R. Benigni e M. Troisi (commedia, 1984)

14/08/17 Il mostro commedia di R. Benigni (commedia, 1994)

15/08/17 Che cosa sono le nuvole; La Terra vista dalla Luna di P.P. Pasolini (1 serata - 2 corti)

16/08/17 Arrival di D. Villeneuve (fantascienza, 2016)

17/08/17 Silence di M. Scorzese (drammatico, 2016)

18/08/17 Pompei di P.W.S. Anderson (storico, 2015)

19/08/17 Ballerina di É. Summer ed É. Warin (cartoons, 2016)

20/08/17 Mamma mia! di P. Lloyd (commedia, musicale, 2008)

21/08/17 Sing di G. Jennings (commedia, animazione, 2016)

22/08/17 La la Land di D. Chazzelle (musical, 2017)

23/08/17 La bella e la bestia - Walt Disney (musical, 2017)

24/08/17 Se Dio vuole di M. Giallini e A. Gassman (commedia, 2015)

25/08/17 Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali di T. Burton (avventura, 2017)

26/08/17 Oceania - Walt Disney (cartoon, 2016)

27/08/17 Star Wars - Rogue one (fantascienza, 2016)