La festa è a Cinecittà World: Cinepiscina, anteprime cinematografiche, musica e fuochi d’artificio

Tutti in costume per rinfrescarsi, giocare e divertirsi nel grande specchio d'acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua. In Piscina si può vedere anche il grande Cinema: un imponente maxi-schermo fa infatti da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli e programmi da gustare al fresco nell’acqua. La Cinepiscina è circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Cinecittà World conta 40 attrazioni, 6 spettacoli live al giorno, Cine-piscina, 7 aree a tema tra cui la grande novità 2019 “Il Regno del Ghiaccio” dove nevica tutto l’anno. Cinque le attrazioni con cui divertirsi in compagnia: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Ghiaccio Scontri, autoscontri sul ghiaccio, per guidare senza regole a bordo di sfreccianti gommoni, Scivolone la multipista per sfidare gli amici in divertenti discese, Palle di neve, dove arrampicarsi su morbide montagne bianche in cui nevica tutto l’anno, ed infine Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo.

Montagna sì, dunque, ma senza esagerare... al Regno del Ghiaccio, infatti, il termometro segna sempre circa 20° gradi: magie della tecnologia che consente di giocare sulla neve, quella vera, anche in pantaloncini corti o in costume da bagno, senza ingombranti giacche o tute da sci.

Il costo del biglietto giornaliero è di €24 (adulto) e €19 (bambino da 1m di altezza fino a 10 anni). Con il biglietto pomeridiano al costo di €15 è possibile godere del parco dalle ore 15, mentre con l’abbonamento stagionale si può accedere al Parco tutti i giorni di apertura per tutto l’anno (ad eccezione di eventi speciali come ad es. Capodanno). Cinecittà World si trova a Castel Romano ed è collegato a Roma da un servizio di bus navetta.

Per tutte le info www.cinecittaworld.it