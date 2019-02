Cinemadays 2019, film a 3 euro nei cinema aderenti

Organizzati da ANEC, ANEM e ANICA con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali, i CinemaDays 2019 si svolgeranno da lunedì 1 a giovedì 4 aprile, con il prezzo del biglietto a 3 euro in tutti i cinema aderenti.

Cinemadays, dal 1 al 4 aprile, cinema a soli 3 euro

Questa iniziativa promozionale fa da apripista alla Grande Estate di Cinema che ci aspetta per il 2019. Un primo assaggio lo abbiamo avuto attraverso un video promozionale, già nelle sale dalle vacanze di Natale e che preannuncia un'Estate cinematografica come non si è mai vista prima. L’obiettivo è di rilanciare l’intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell'anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film durante tutto l’anno.

Al momento sono stati annunciati tanti blockbuster americani e, a breve, si comunicheranno anche le prime visioni di Film Italiani e di Cinema d'Autore. L’obiettivo è avere una line up di film in grado di soddisfare i desideri di tutte le audience.

Cinemadays, preambolo all'Estate di Cinema 2019

Questa operazione vede allo stesso tavolo tutti gli attori dell’industria cinematografica italiana, e avrà un eccezionale battesimo mediatico durante la cerimonia dei Premi David di Donatello, assegnati dall'Ente David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano nella serata di mercoledì 27 marzo. Durante la serata, ampio risalto sarà dato ai CinemaDays in quanto preambolo all'Estate di Cinema 2019. Tanti anche i testimonial, tra i più amati dal pubblico, che si stanno mobilitando per il raggiungimento di questo obiettivo.

Dal 1° al 4 aprile, oltre ad usufruire di tutte le prime visioni del periodo e dei film in sala al prezzo speciale di 3 euro, gli spettatori potranno vedere per la prima volta tutta la line up che caratterizzerà la nostra estate di cinema.