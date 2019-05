"Pokèmon Detective Pikachu", i Pokèmon arrivano per la prima volta al cinema

I fan di Pikachu e del mondo Pokèmon sono in grande trepidazione poiché è in arrivo, per la prima volta sul grande schermo, un film dedicato proprio ai loro personaggi preferiti che, dal 1996 ad oggi, si sono affermati come uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo, presenti su videogiochi, carte e cartoni animati per la tv.

Lo scorso 5 maggio, a Cinecittà World, è stato presentato in anteprima assoluta "POKÉMON Detective Pikachu", la prima avventura Pokémon live-action in arrivo nelle sale dal prossimo 9 maggio.

Gli appassionati la ritengono la prima pagina di una vera e propria rivoluzione nel mondo Pokèmon. I fan di tutto il mondo potranno vedere Pikachu sul grande schermo come mai visto prima, nel ruolo del Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro, con tanto di cappello da Sherlock Holmes. A dare la voce al primo Pikachu cinematografico, nella versione originale, è Ryan Reynolds e il film mostra, sul grande schermo, anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche.

Pokèmon Detective Pikachu, la trama del film

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l’unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Il cast

Fanno parte del cast di “POKÉMON Detective Pikachu” anche Justice Smith (“Jurassic World: il regno distrutto”) nel ruolo di Tim; Kathryn Newton (“Lady Bird,” “Big Little Lies – piccole grandi bugie” in TV) nei panni di Lucy, una giovane reporter alle prese con la sua prima storia importante; al fianco di Suki Waterhouse ("Insurgent"), Omar Chaparro ("Overboard"), Chris Geere ("Modern Family" in TV), il candidato all'Oscar Ken Watanabe ("Godzilla", "L’ultimo Samurai") e Bill Nighy ("Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1").

Il film è diretto da Rob Letterman (“Piccoli brividi”, “Mostri contro alieni”), da una sceneggiatura di Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman e Derek Connolly, tratta da una storia di Dan Hernandez, Benji Samit e Nicole Perlman, basata sul videogioco "The Great Detective Pikachu" sviluppato da The Pokémon Company e Creatures Inc. La produzione è di Mary Parent e Cale Boyter per Legendary Pictures, e Hidenaga Katakami e Don McGowan per The Pokémon Company. I produttori esecutivi sono Joe Caracciolo, Jr., Ali Mendes, Tsunekazu Ishihara, Kenji Okubo, Toshio Miyahara, Hiro Matsuoka e Keiji Ota.

La squadra creativa di Letterman che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia due volte candidato all’Oscar John Mathieson (“Il fantasma dell’opera”, “Il Gladiatore”), lo scenografo Nigel Phelps (“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”), i montatori James Thomas (Muppets 2 – Ricercati) e il premio Oscar Mark Sanger (“Gravity”), e la costumista Suzie Hartman (“RocknRolla”). Musiche ad opera del compositore Henry Jackman (Jumanji: Benvenuti nella giungla); effetti visivi della Moving Picture Company (“Wonder Woman”) e della Framestore (“Guardiani della Galassia Vol. 2”).

Lanciato nel 1996 ottenendo un riscontro travolgente, il marchio Pokémon è un successo globale che ora comprende un ricco fandom di videogiochi con oltre 300 milioni di unità vendute in tutto il mondo; giochi di carte collezionabili disponibili in 11 lingue con oltre 23,6 miliardi di carte acquistate; una serie televisiva alla 21esima stagione disponibile in più di 160 Paesi; e oltre 20 film d'animazione oltre a libri, fumetti manga, musiche, giocattoli, merchandising e app, incluso il famosissimo Pokémon GO, che è stato scaricato più di 850 milioni di volte ed è apprezzato in tutto il mondo da fan di tutte le età.

"Pokèmon Detective Pikachu", quando esce

“POKÉMON Detective Pikachu” arriverà nelle sale italiane il 9 maggio 2019 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, mentre in Giappone da Toho Company, Ltd. ed in Cina da Legendary East.

Ecco il trailer del film "POKÉMON Detective Pikachu"