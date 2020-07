Cinema sotto le stelle all'Eur

Nel parco di Eur Social Park arriva il cinema sotto le stelle. Il 20 luglio in programma la proiezione di Perfetti sconosciuti alle 20. A seguire sarà trasmessa la partira Juventus Lazio.

L'ingresso al cinema open air è gratuito e si consiglia di portare un telo per godere del film comodamente seduti o sdraiati sul prato. Si potrà scegliere fra quattro aree cinema e si potrà mangiare presso il garden bar e il ristorante. Tra le golosità in menù ci sono la pinsa romana, i burger e i fritti

Il cinema sotto le stelle di Eur Social Park si trova in via di Val Fiorita (Metro B Eur\Magliana). In programma un film di successo alla settimana, spesso abbinato ad eventi sportivi.



Eur Social Park rispetta tutte le norme vigenti sul distanziamento interpersonale e adotta tutte le misure necessarie alla corretta sanificazione degli ambienti per garantire a tutti gli ospiti di utilizzare tutti i servizi del parco in totale sicurezza.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/589617965266877/