Cinema sotto le stella nella Cinecittà Street: una vera e propria arena nella quale gustarvi film, documentari e speciali proposti da Cinecittà World.

Un’occasione per scoprire alcuni dei film, legati al Parco, e assaporare i piatti a tema della serata, creati dagli chef, comodamente seduti all’aperto davanti al maxi schermo.

Nei weekend serate a tema, con la proiezione di film girati nelle aree a tema o che hanno ispirato i set del Parco (Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventure Land).

Martedì 22 Agosto alle 20:00 un grande appuntamento, con l'anteprima italiana di Cattivissimo Me 3: terzo capitolo del film con protagonisti Gru, Lucy e i Minions.

Durante la settimana gli Speciali, di circa un' ora ciascuno, dedicati ai grandi personaggi del Cinema italiano.

Inizio delle proiezioni: tutte le sere a partire dalle ore 21:00, cene a partire dalle ore 19:00.

Cinema sotto le stelle a Cinecittà World

Programma delle serate

12 Agosto - Serata Cinecittà

In occasione dei primi 80 anni Cinecittà si racconta in due straordinari documentari, con la voce narrante di Simona Izzo: "Cinecittà, i miei primi quarant'anni" e "Cinecittà, la fabbrica dei sogni".

13 Agosto - Serata Antica Roma: Ben-Hur

Per conoscere chi, prima degli ospiti del Parco, ha corso sulle bighe nell'arena di "Ben-Hur", un kolossal senza tempo.

14 Agosto - Speciale Roberto Benigni

15 Agosto - Speciale Alberto Sordi: "Prima di Essere Albertone"

16 Agosto - Speciale Totò: "Lei non sa chi è Totò"

17 Agosto - Speciale Massimo Troisi

18 Agosto - Speciale Ugo Tognazzi: "Ugo, nessuno, centomila"

19 Agosto - Serata Far West: Trinità e gli spaghetti Western

Il film che ha consacrato il genere del western all'italiana nel mondo.

20 Agosto - Serata Adventure Land: U-571

Il film girato all'interno del sommergibile Aquila IV con Jon Bon Jovi e Matthew McConaughey.

21 Agosto - Speciale Peppone e Don Camillo

22 Agosto - Ore 20:00, Teatro 1: Anteprima italiana "Cattivissimo Me 3"

23 Agosto - Speciale Franco e Ciccio

24 Agosto - Speciale Walter Chiari

25 Agosto - Speciale Gianni Morandi e i film musicarelli.