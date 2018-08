Cinema&Libri: Star Wars e Michela Andreozzi tra gli ospitii dell'Isola del Cinema

Prosegue l'appuntamento con la rassegna Cinema&Libri all'Isola del Cinema: apre la prima settimana di agosto Andrea Guglielmino, chiude Michela Andreozzi

Continua con successo l'appuntamento con Cinema&Libri, il ciclo di incontri nella splendida cornice dell'Isola del Cinema di Roma a cura di Francesca Piggianelli e con l'introduzione del Direttore Artistico Giovanni Fabiano.

Allo spazio Young, apre la settimana (il 2 agosto) la presentazione del libro di Andrea Guglielmino Star Wars – Il mito dai mille volti , mentre sarà Michela Andreozzi a chiuderla (il 9 agosto), introducendo con parte del cast Nove lune e mezza, il film sulla maternità da lei diretto e interpretato, preceduto dalla presentazione della sua nuova fatica letteraria, Non me lo chiedete più - La libertà di non volere figli e non sentirsi in colpa.



Il calendario completo: https://www.zerkalospettacolo.com/cinemalibri-agosto-isola-del-cinema/