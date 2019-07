"Cinema Italia", concerto omaggio al grande cinema italiano

Gianicolo in musica presenta 'Cinema Italia', un Concerto di Gianicolo In Jazz (Dir.Art. Roberto Gatto) in programma il prossimo 30 luglio

Un omaggio al grande cinema italiano che ha contribuito a far conoscere il nostro paese ovunque e che ha nel tempo consolidato una tradizione di eccellenza così come eccellente è il cast di musicisti di questo disco: Rosario Giuliani al sax, Luciano Biondini alla fisarmonica.

Temi indimenticabili di film indimenticabili, tra i quali 8 e mezzo, C’era una volta in America e Nuovo Cinema Paradiso, firmati dagli inarrivabili Nino Rota ed Ennio Morricone. Accanto a questi brani e compositori iconici, due originali firmati da Rosario Giuliani e Luciano Biondini (Bianco e Nero e What is there what is not) che dimostrano ancora una volta la forza narrativa di questi due grandi artisti.

ONSTAGE

Rosario Giuliani sax

Luciano Biondini accordion

Enzo Pietropaoli doublebass

Michele Rabbia drums

Ingresso agli spettacoli gratuito. Per maggiori informazioni ecco l'evento Facebook di Cinema Italia: https://www.facebook.com/events/2408182202796524/