"I moschettieri del Re - La penultima missione", Veronesi, Papaleo e Gioli a San Cosimato

Il Cinema in piazza è tornato ad animare l'estate capitolina e, dopo l'esordio di venerdì 3 luglio, anche alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si prosegue con un ricco calendario.

Mercoledì 8 luglio a San Cosimato arriverà il regista Giovanni Veronesi, insieme a Rocco Papaleo e Matilde Gioli, dibatteranno con il pubblico del film "I moschettieri del Re - La penultima missione", di G. Veronesi.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Qui il programma completo del Cinema in piazza