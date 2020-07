Cinema in piazza: "Ovosodo" di Paolo Virzì a San Cosimato

Domenica 5 luglio a piazza San Cosimato, l'edizione 2020 del "Cinema in piazza" propone "Ovosodo". Il film di Paolo Virzì viene proiettato nell’ambito di una retrospettiva di dieci opere dedicata al regista, tutte digitalizzate dalla Cineteca Nazionale.

Un percorso che si concluderà domenica 30 agosto, con il ritorno in piazza del regista (dopo la serata inaugurale del 3 luglio) insieme ai co-sceneggiatori Francesca Archibugi e Francesco Piccolo e all'autore delle musiche Carlo Virzì, che presenterà The Leisure Seeker, proiettato in versione originale.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Qui il programma completo del Cinema in piazza