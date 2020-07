Cinema in piazza 2020: presentazione del film "La bella vita" a San Cosimato

Al via il 3 luglio "Il Cinema in piazza". Le arene estive del Piccolo America riprendono vita nella Capitale e si inizia dallo schermo di Piazza San Cosimato.

Cinema in Piazza a San Cosimato, serata inaugurale

Protagonisti della serata inaugurativa, alle 21,15, saranno Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli, Massimo Ghini, accompagnati dal direttore della fotografia Paolo Carnera e dalla costumista Maria Giovanna Caselli per la presentazione del film "La Bella Vita".

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

