Il Cinema in piazza: il regista tedesco Jan-Ole Gerster a San Cosimato

Domenica 12 luglio, l'arena trasteverina del Cinema in piazza dà il benvenuto ad un ospite internazionale.

Grazie alla collaborazione tra l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e il Piccolo America, a San Cosimato arriva il regista tedesco Jan-Ole Gerster, che introdurrà il suo "OH BOY - Un caffè a Berlino", opera prima in bianco e nero che gli è valsa nel 2013 il premio "Miglior Rivelazione" agli EFA.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

