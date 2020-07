Cinema in piazza a San Cosimato: Premio Talento&Tenacia e presentazione del film "Il Campione"

Venerdì 10 luglio si torna a San Cosimato con il Cinema in piazza e la consegna del Premio Talento&Tenacia da parte dell’Asilo Savoia. Alla serata presenzierà il regista del film Leonardo D’Agostino insieme all'attore Andrea Carpenzano, per la presentazione del film "Il Campione".

Appuntamento alle 21,15 come per tutti gli appuntamenti del Cinema in piazza 2020. Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Qui il programma completo del Cinema in piazza