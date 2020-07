"Ponyo sulla scogliera" di Hayao Miyazaki al Porto Turistico di Ostia

Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki (2008, 100 min) sarà proiettato al Porto Turistico di Ostia venerdì 24 luglio. La proiezione fa parte del programma 2020 del Cinema in piazza

Appuntamento alle ore 21,15. Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serate piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Qui il programma completo del Cinema in piazza